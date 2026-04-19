Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique Rue de Porz Ar Vag Plomodiern samedi 20 juin 2026.
Plomodiern
Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Chez Tatabel, les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique.
Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07
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English :
L’événement Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique Plomodiern a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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