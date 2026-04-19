Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

Plomodiern

Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Chez Tatabel, les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique.

Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07

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English :

L’événement Les Dj’s du Porzay viennent fêter la musique Plomodiern a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE