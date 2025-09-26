Les Docs de Grillon » Les glaneurs et la glaneuse » Espace Maison Milon Grillon

Espace Maison Milon 2 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

2025-09-26

La projection sera suivie d’une rencontre avec Grégory Tudella, Directeur de cinéma et Maître de conférence à l’Université Lyon II, qui nous présentera le cinéma d’Agnès Varda.

Espace Maison Milon 2 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

The screening will be followed by a discussion with Grégory Tudella, film director and lecturer at Lyon II University, who will introduce us to the cinema of Agnès Varda.

German :

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit Grégory Tudella, Kinodirektor und Dozent an der Universität Lyon II, statt, der uns das Kino von Agnès Varda vorstellen wird.

Italiano :

La proiezione sarà seguita da un dibattito con Grégory Tudella, regista e docente all’Università di Lione II, che ci introdurrà al cinema di Agnès Varda.

Espanol :

La proyección irá seguida de un coloquio con Grégory Tudella, director de cine y profesor en la Universidad de Lyon II, que nos introducirá en el cine de Agnès Varda.

