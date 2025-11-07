Les docs de Grillon présentent Lumière Place Emile Colongin Grillon

Les docs de Grillon présentent Lumière

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Grâce à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

130 years ago, the Lumière brothers invented cinema. Thanks to the restoration of over 120 never-before-seen Lumière views, the film offers us the untouched spectacle of the world at the turn of the century, and a stimulating journey to the origins of cinema.

German :

Vor 130 Jahren erfanden die Brüder Lumière das Kino. Dank der Restaurierung von mehr als 120 bisher unveröffentlichten Lumière-Ansichten bietet uns der Film einen unverfälschten Blick auf die Welt zu Beginn des Jahrhunderts und eine anregende Reise zu den Ursprüngen eines Kinos.

Italiano :

130 anni fa, i fratelli Lumière inventarono il cinema. Grazie al restauro di oltre 120 immagini inedite dei Lumière, il film ci offre una visione incontaminata del mondo di fine secolo e uno stimolante viaggio alle origini del cinema.

Espanol :

Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cine. Gracias a la restauración de más de 120 imágenes Lumière inéditas, la película nos ofrece una visión intacta del mundo de principios de siglo y un estimulante viaje a los orígenes del cine.

