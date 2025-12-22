Les doctorats SHS sociologie travail social et sciences de l’Éducation travail social au Cnam, en Europe et au Québec Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 7 et 8 janvier 2026 Accès gratuit et sur inscription via les adresses suivantes:

emmanuel.jovelin@lecnam.net – loic.breuss@lecnam.net

Les doctorats SHS sociologie travail social et sciences de l’Éducation travail social au Cnam, en Europe et au Québec

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public d’enseignement supérieur, dont le statut et le fonctionnement sont plus proches des Grandes Ecoles que des universités. Depuis les années 1990, le Cnam avait établi des partenariats avec des établissements de formation en travail social. Une étape supplémentaire a été franchie avec la création, fin 2001, de la Chaire de travail social, avec l’appui de la Direction générale de l’action sociale (aujourd’hui Direction générale de la cohésion sociale), de quelques universitaires et du secteur professionnel, pour valoriser l’expertise et les capacités de recherche des travailleurs sociaux.

Sa première titulaire a été Brigitte Bouquet. En mettant en place un diplôme d’études approfondies, puis un master de recherche en travail social, elle a beaucoup contribué à dépasser le clivage entre la recherche académique et les savoirs professionnels. En 2009, l’intitulé de la chaire a été modifié pour intégrer le champ plus large de l’intervention sociale. Cela lui a permis de contribuer à la double certification d’étudiants en travail social qui présentent à la fois un master et un diplôme professionnel supérieur (le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrant et de responsable d’unité d’intervention sociale ou le diplôme d’État d’ingénierie sociale).

Unique en son genre en France, cette chaire a mis en synergie un établissement d’enseignement supérieur, un laboratoire, une école doctorale et une filière dédiée au travail social et à l’intervention sociale, elle-même organisée autour d’un master de recherche en travail social et d’un master professionnel dédié à l’économie sociale et solidaire.

Une opportunité s’est présentée : sans se préoccuper spécifiquement du travail social, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), à l’occasion du projet de création d’une nouvelle école doctorale du Cnam, avait incité en juillet 2010 au développement de « doctorats professionnels ». L’AERES entendait valoriser ainsi des «rassemblements inédits de disciplines de recherche et d’enseignement correspondant souvent à des champs de pratiques professionnelles ou ayant pour objet les pratiques professionnelles ». Elle précisait que l’objectif était « explicitement fondé sur un univers de références épistémologiques, théoriques et méthodologiques partagé et d’objets propres à ces champs de recherche privilégiant le travail, l’activité humaine, la transformation des activités, des personnes, des entreprises et des organisations».

Après un processus assez long, un consensus s’est dégagé sur le principe d’une formation doctorale dans le champ du travail social. Deux spécialités doctorales ont donc été créées : Sociologie – travail social et sciences de l’éducation – travail social.

Aujourd’hui, ces deux spécialités doctorales ont 20 ans, qu’en est-il exactement ? où en est la filière sciences humaines et sociales travail social ? Où en est la discipline ?

Qu’en-il exactement des formations doctorales en France et en Europe ? Où en est la filière sciences humaines et sociales travail social du Cnam? Où en est la discipline sciences humaines et sociales-travail social?

Responsables

Emmanuel Jovelin

Marcel Jaeger

Organisation

Loïc Breuss

Jacqueline Immele

Joanhina Catarino Riautet

Emmanuel Jovelin

Intervenants

Emmanuel Jovelin, Marcel Jaeger, Thierry Tourte, Laurent Fraisse, Stéphane Rullac (Suisse), Manuel Pelissié, Jean Marie Bataille, Laure Lienard, Manuel Boucher, Jean Louis Laville, Berta Granja (Portugal), Kheira Belhadj (Québec), Jean Claude Dupuis, Miriam Sramata (Slovaquie), Brian Littlechid (Grande Bretagne), Anna Elia (Italie), Anita Gulcynska (Pologne), Grand Olivier (Suisse), Breuer Marc (Allemagne), Cyprien Avenel, Claudio Bolzman, Bernard Balzani, Béatrice Muller, Jean-François Trani, Isabela Kaminska-Jatczak, Michaela Gasporova, Gilles Seraphin, Jean-Marie Barbier, Annamaria Campanini, Fatima Yatim Dauma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T17:00:00.000+01:00

1

https://culture.cnam.fr/janvier/les-doctorats-shs-sociologie-travail-social-et-sciences-de-l-education-travail-social-au-cnam-en-europe-et-au-quebec-1567920.kjsp?RH=age_janv

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

