Les doigts de l’homme jazz manouche La Cordo Romans-sur-Isère

Les doigts de l’homme jazz manouche

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Tarif réduit

*majoration de 2€ sur place

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Un voyage musical inédit et personnel explorant les nuances d’un jazz aux multiples facettes.

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

An original, personal musical journey exploring the nuances of multi-faceted jazz.

