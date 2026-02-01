Les doigts de l’homme jazz manouche La Cordo Romans-sur-Isère
Les doigts de l’homme jazz manouche La Cordo Romans-sur-Isère vendredi 20 février 2026.
Les doigts de l’homme jazz manouche
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Tarif réduit
*majoration de 2€ sur place
Date et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Un voyage musical inédit et personnel explorant les nuances d’un jazz aux multiples facettes.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
An original, personal musical journey exploring the nuances of multi-faceted jazz.
