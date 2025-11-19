LES DOIGTS DE L’HOMME – LA CORDO Romans Sur Isere

LES DOIGTS DE L’HOMME Début : 2026-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Un voyage musical inédit et personnel explorant les nuances d’un jazz aux multiples facettesDès leur tout premier album en 2003, Les Doigts L’Homme n’ont eu de cesse de se réinventer. Questionnant leur esthétique et leur direction artistique à chaque nouveau projet, le style manouche de départ évolue aujourd’hui vers un jazz acoustique et électrique empreint d’une culture plus moderne.A l’occasion de ses vingt ans le groupe sort un double album ambitieux, inédit et personnel avec 23 titres qui dévoilent sans retenue l’étendue d’un jazz aux multiples facettes, fruit de deux décennies de vie musicale commune. Pour respecter la tradition : à chaque nouvel album, un nouvel instrument est invité. Ici, c’est le batteur Pierre Rettien qui rejoint l’équipe pour illustrer ce passage à l’électrique !? Si vous aimez : Django Reinhart et le jazz manouche à la sauce rock, punk et métal !En collaboration avec LAMASTROCK. Fermeture de la billetterie en ligne 30 minutes avant le début du concert. Bar et restauration sur place dès 19h.Billetterie sur place dès 19h30. Attention, une majoration de 2€ s’applique sur les tarifs réduits et pleins.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26