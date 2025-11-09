Les doigts d’or Saint-Gondon

Les doigts d’or

Retrouvez l’événement Les doigts d’or le dimanche 9 Novembre, de 10h à 18h à la salle du p’tit clou à Saint-Gondon. Retrouvez des professionnels de couture, crochet, bois&cuir et bien d’autres domaines.

L’entrée est gratuite et vous pourrez retrouver une buvette ainsi qu’un salon de thé à votre disposition. .

Rue du Petit Clou Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 90 76

