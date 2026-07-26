Les Dompteurs de dragons · Compagnie XouY Théâtre Paris-Villette Paris
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris
Informations pratiques
Le roi Ivar maintient son peuple dans la peur : des dragons rôdent et menacent la sécurité du royaume. Pour se protéger, le souverain plonge le pays dans l’obscurité et l’enferme dans une immense cage. Lorsque Georges, le fils du roi, disparaît, la jeune Sabra entreprend un voyage au cours duquel elle découvre le pouvoir des images, des ombres et des récits. Ensemble, les deux enfants apprennent à déjouer les mensonges qui enferment et à inventer un art capable de libérer les esprits.
Une fable d’apprentissage, poétique et politique, sur le pouvoir des histoires, la résistance, et la force de l’imagination.
Du vendredi 16 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
dimanche
de 15h30 à 16h30
vendredi
de 19h00 à 20h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 14h30 à 15h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00;2026-10-18T15:30:00+02:00_2026-10-18T16:30:00+02:00;2026-10-19T14:30:00+02:00_2026-10-19T15:30:00+02:00;2026-10-20T14:30:00+02:00_2026-10-20T15:30:00+02:00;2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T15:30:00+02:00;2026-10-22T14:30:00+02:00_2026-10-22T15:30:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T20:00:00+02:00;2026-10-25T15:30:00+02:00_2026-10-25T16:30:00+02:00;2026-10-26T14:30:00+02:00_2026-10-26T15:30:00+02:00;2026-10-27T14:30:00+02:00_2026-10-27T15:30:00+02:00;2026-10-28T14:30:00+02:00_2026-10-28T15:30:00+02:00;2026-10-29T14:30:00+02:00_2026-10-29T15:30:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00;2026-11-01T15:30:00+02:00_2026-11-01T16:30:00+02:00
Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/les-dompteurs-de-dragons/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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