Les Dompteurs de dragons · Compagnie XouY Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Le roi Ivar maintient son peuple dans la peur : des dragons rôdent et menacent la sécurité du royaume. Pour se protéger, le souverain plonge le pays dans l’obscurité et l’enferme dans une immense cage. Lorsque Georges, le fils du roi, disparaît, la jeune Sabra entreprend un voyage au cours duquel elle découvre le pouvoir des images, des ombres et des récits. Ensemble, les deux enfants apprennent à déjouer les mensonges qui enferment et à inventer un art capable de libérer les esprits.

Une fable d’apprentissage, poétique et politique, sur le pouvoir des histoires, la résistance, et la force de l’imagination.

Du vendredi 16 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

dimanche

de 15h30 à 16h30

vendredi

de 19h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h30 à 15h30

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00;2026-10-18T15:30:00+02:00_2026-10-18T16:30:00+02:00;2026-10-19T14:30:00+02:00_2026-10-19T15:30:00+02:00;2026-10-20T14:30:00+02:00_2026-10-20T15:30:00+02:00;2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T15:30:00+02:00;2026-10-22T14:30:00+02:00_2026-10-22T15:30:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T20:00:00+02:00;2026-10-25T15:30:00+02:00_2026-10-25T16:30:00+02:00;2026-10-26T14:30:00+02:00_2026-10-26T15:30:00+02:00;2026-10-27T14:30:00+02:00_2026-10-27T15:30:00+02:00;2026-10-28T14:30:00+02:00_2026-10-28T15:30:00+02:00;2026-10-29T14:30:00+02:00_2026-10-29T15:30:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00;2026-11-01T15:30:00+02:00_2026-11-01T16:30:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/les-dompteurs-de-dragons/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



Afficher la carte du lieu Théâtre Paris-Villette et trouvez le meilleur itinéraire

