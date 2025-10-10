LES DOSSIERS SECRETS DE LA SACEM – LA LUNA NEGRA Bayonne

LES DOSSIERS SECRETS DE LA SACEM – LA LUNA NEGRA Bayonne vendredi 10 octobre 2025.

LES DOSSIERS SECRETS DE LA SACEM Début : 2025-10-10 à 15:00. Tarif : – euros.

Les artistes de variété sont notre patrimoine culturel. Et pourtant les connaissez-vous si bien ?Dick Rivers comprenait-il l’anglais ?Brassens est-il vraiment mort et Ferrat repassé ?Carlos était-il chanteur d’Oasis ? Et Goldman… sax ?Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrations théoriques ou musicales, les enquêteurs d’élite de la SACEM – Mikael Sten et David Chardon – font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’humanité : la variété.Un spectacle à voir avant qu’il ne soit interdit !noms des artistes : Lucas Lemauff et Nicolas Vezzonidurée du spectacle : 1H10 environrecommandation d’age à partir de : 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64