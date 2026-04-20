Saint-Vincent-Jalmoutiers

Les Doublorigènes font leur Cirque !

14 route de la lande Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Doublorigènes vous proposent un Festival de Cirque le samedi 30 mai à partir de 10h. Initiation Slack, atelier cirque, spectacles, concert, restauration, buvette sont au programme.

Renseignements 06 89 84 60 24

3ème édition Les Doublorigènes font leur Cirque ! le samedi 30 mai.

Ouverture des portes à 10h. Entrée 8€ (enfant) et 15€ (adulte), gratuit pour les de 4 ans.

-De 10h à 12h Ateliers (initiation aux arts du cirque et à la Slackline/stage clown (tarif hors festival 12€ sur réservation)

Pique-nique autorisé, petite restauration à 12h00

-14h30 2CORPSACORDES avec la compagnie Vertikaos (50min) tout public spectacle aérien

-16h30 L’histoire qui conte avec la Cie Pittoresque (50 min) tout public

-18h30: L’EVITATION avec la cie Seuls les poissons (50min) tout public immersion dans l’art clownesque et le théâtre d’objets, saupoudrée d’un soupçon de magie.

A partir de 19h30, entrée à 5€

-19h30-21h: Restauration sur réservation, buvette (bière locale Dobla).

-21h: Concert OMAVI (trio folk aux reprises diverses et variées au son du banjo, guitare, violoncelle).

Emportez vos frontales .

14 route de la lande Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 84 60 24 contact@doublorigenes.com

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English : Les Doublorigènes font leur Cirque !

Les Doublorigènes will be hosting a Circus Festival on Saturday, May 30, starting at 10am. Slack initiation, circus workshop, shows, concert, food and refreshments are on the program.

Information: 06 89 84 60 24

L’événement Les Doublorigènes font leur Cirque ! Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-04-20 par Val de Dronne