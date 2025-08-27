Informations pratiques

Lourdes

Les doudous racontent

Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez assister aux lectures « Les doudous racontent »

Tous les samedis à 10 h 30 : lecture d’histoires pour les petits.

Durée : 30 min

Entrée libre et gratuite sans réservation.

C’est le moment privilégié pour la lecture avec les tout-petits. Les bibliothécaires du réseau sélectionnent les meilleures histoires, invitent les petites oreilles pour un moment de partage et d’écoute, et concoctent dans un savant mélange dont elles ont le secret, un voyage immobile.

Rendez-vous à la médiathèque de Lourdes tous les samedis à 10 h 30 pour découvrir des histoires et des comptines qui séduiront et émerveilleront vos enfants.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

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Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

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English :

Come and attend the « Les doudous racontent » readings

Every Saturday at 10:30 a.m.: story readings for the little ones.

Duration: 30 min

Free admission without reservation.

It’s the perfect time to read with your little ones. The network’s librarians select the best stories, invite little ears for a moment of sharing and listening, and concoct an immobile journey in a skilful blend for which they have the secret.

Visit the Lourdes multimedia library every Saturday at 10.30 a.m. to discover stories and rhymes that will enchant and delight your children.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Les doudous racontent Lourdes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Lourdes|CDT65