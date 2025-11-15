Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes Tartas

Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes Tartas samedi 15 novembre 2025.

Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes

Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-11-15 à 2025-11-16

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Oyez oyez voyageurs !

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, approchez et venez découvrir les merveilles exposées à la 3ème édition des Dragoniales, le seul et unique Salon du Fantastique et de l’Imaginaire des Landes !

Que vous aimiez vous évader au travers de récits incroyables, vous lancer dans des quêtes aussi folles qu’improbables, vous costumer pour cultiver vos différences, ou encore chasser des trésors mystérieux et uniques, vous serez au bon endroit !

Comme l’année dernière, vous pourrez y trouver des auteurs de fantasy, SF, Steampunk et bien d’autres genres aussi atypiques. Mais pas seulement !

Artisans, Cosplayeurs, Rôlistes viendront se joindre à ce moment unique pour partager leurs passions et leurs mondes incroyables.

En plus de notre fantastique mascotte, Kiyu, toujours fidèle à son poste, nous vous concoctons de belles surprises ! .

Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes

Oyez oyez travelers!

Whether you’re from near or far, come and discover the wonders on show at the 3rd edition of Les Dragoniales, the one and only Salon du Fantastique et de l’Imaginaire in the Landes!

German : Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes

Hört, hört Reisende!

Ausgabe von Les Dragoniales, der einzigen und einzigartigen Messe für Fantasy und Imaginäres in den Landes, ausgestellt werden

Italiano :

Oyez oyez viaggiatori!

Che veniate da vicino o da lontano, venite a scoprire le meraviglie in mostra alla terza edizione di Dragoniales, l’unico Salone del Fantastico e dell’Immaginario delle Landes!

Espanol : Les Dragoniales Salon du fantastique et de l’imaginaire des Landes

¡Oyez oyez viajeros!

De cerca o de lejos, venga a descubrir las maravillas de la 3ª edición de Dragoniales, el único Salón del Fantastique et de l’Imaginaire de las Landas

