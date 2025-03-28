Les dragons des mares de Conteville Conteville

Les dragons des mares de Conteville

Les mares de Conteville Conteville Eure

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Dans le cadre de « Découvrez la nature dans l’Eure »

Rejoignez-nous pour une soirée d’émerveillement et de découverte au bord de la mare, où vous pourrez plonger dans le monde nocturne des amphibiens et des petites bêtes. Une aventure fascinante qui vous fera apprécier la beauté cachée de la nature !

Venez vivre une expérience unique lors de notre animation de pêche nocturne au bord de la mare ! À la tombée de la nuit, nous vous invitons à plonger dans l’univers fascinant des amphibiens et des petites bêtes qui habitent cet écosystème riche.

Accompagnés d’un guide naturaliste, vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces d’amphibiens que vous pourriez rencontrer grenouilles, crapauds et tritons. Munis de vos épuisettes et lampes de poche, vous partirez à la découverte de la faune nocturne qui s’éveille à la nuit tombée. Cette activité ludique vous permettra d’observer ces créatures dans leur habitat naturel tout en respectant leur environnement.

Au fil de la soirée, nous organiserons des jeux d’observation pour aiguiser votre sens de l’écoute et de l’observation. Vous découvrirez également l’importance de ces espèces pour l’écosystème et leur rôle dans la biodiversité.

Cette animation est idéale pour les familles, les amoureux de la nature, et tous ceux qui souhaitent vivre une aventure inoubliable sous les étoiles. .

As part of the « Discover nature in Eure » campaign

Im Rahmen von « Entdecken Sie die Natur in der Eure »

Nell'ambito della campagna « Scoprire la natura in Eure

En el marco de la campaña « Descubrir la naturaleza en Eure

