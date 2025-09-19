Les Drailles blanches Rencontre avec Lucy Bressy à Saint Geniez d’Olt Nasbinals

Les Drailles blanches Rencontre avec Lucy Bressy à Saint Geniez d’Olt

Nasbinals Lozère

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Vendredi 19 septembre, la photographe Lucie Bressy sera présente pour son exposition Les Drailles Blanches afin d’échanger sur le thème de l’exposition la transhumance en pays Mongol ainsi que sur la vie quotidienne des habitants..

A partir de 11h.

Baroudeuse et passionnée des grands espaces sauvages, elle nous propose des photographies chargées d’humain et de rêve qui nous plongent d’emblée dans des univers lointains où le temps se fige.

Cette exposition fait partie du festival Phot’Aubrac qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2025 en différents lieux de l’Aubrac et que nous recevons cette année pour la première fois à St-Geniez.

La rencontre sera suivie d’un pot de l’amitié à la salle des Illustres où nous aurons plaisir à vous accueillir. .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

English :

On Friday September 19, photographer Lucie Bressy will be on hand for her exhibition Les Drailles Blanches to discuss the theme of the exhibition: transhumance in Mongolian country, and the daily lives of the local people…

German :

Am Freitag, den 19. September, wird die Fotografin Lucie Bressy für ihre Ausstellung Les Drailles Blanches anwesend sein, um sich über das Thema der Ausstellung auszutauschen: die Transhumanz im Mongolenland sowie über das tägliche Leben der Bewohner…

Italiano :

Venerdì 19 settembre, la fotografa Lucie Bressy sarà presente in occasione della sua mostra Les Drailles Blanches per parlare del tema dell’esposizione: la transumanza nella campagna mongola e la vita quotidiana delle popolazioni locali…

Espanol :

El viernes 19 de septiembre, la fotógrafa Lucie Bressy estará presente con motivo de su exposición Les Drailles Blanches para hablar del tema de la muestra: la trashumancia en el país mongol y la vida cotidiana de la población local…

