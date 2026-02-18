Les Drailles de la mémoire Conférence Késaco ? 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Les Drailles de la mémoire Conférence Késaco ?

Mardi 24 mars 2026 à partir de 18h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Mardi 24 mars 2026 à 18h30, venez participer à la conférence Késaco ? au Centre Culturel de Cassis.

Conférence organisée par les Drailles de la Mémoire et présentée par Bernard Revest.



Entrée libre. .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73 drailles.de.la.memoire@gmail.com

English :

On Tuesday March 24, 2026 at 6:30pm, join us for the Késaco? conference at the Centre Culturel de Cassis.

