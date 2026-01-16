Les drogues, fascinantes molécules Café des Champs Libres Rennes Mercredi 4 février, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quelles sont les réactions chimiques qui se mettent en place entre les neurones lors de la consommation de drogues ? Réponse avec les toxicologues Thomas Gicquel et Guillaume Pavic

Chaque jour, des centaines de milliers de français utilisent des substances psychoactives pour modifier le fonctionnement de leur cerveau. Lorsque l’on consomme des drogues, de complexes réactions chimiques perturbent le circuit de l’information cérébrale. Mais que se passe-t-il exactement, et pour quelles raisons en consommons-nous ?

**Thomas Gicquel est** enseignant en pharmacologie et praticien au laboratoire de biologie toxicologique et médicolégale du CHU de Rennes et **Guillaume Pavic est** coordinateur du dispositif Trend en Bretagne chez Liberté Couleurs, pour l’OFDT.

_En lien avec Sciences Ouest n°433 (décembre 2025) et en partenariat avec le projet « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble » (TISSAGE)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



