Les droles de jeux de l’été Saint-Satur

Les droles de jeux de l’été Saint-Satur samedi 2 août 2025.

Les droles de jeux de l’été

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Animation ludique au quai Hervé Mhun

Les biquins vous concoctent pour cette 25é édition une après-midi jeux en plein air !

Il y aura pour tous les goûts et tous les âges !

Apportez votre spécialité culinaire et venez la partager au diner de quai !

Ouvert à tous et gratuit .

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06

English :

Fun activities at Hervé Mhun quay

German :

Spielerische Animation am Kai Hervé Mhun

Italiano :

Attività ludiche sul molo di Hervé Mhun

Espanol :

Actividades lúdicas en el muelle Hervé Mhun

