Les Drôles de petites bêtes, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Les Drôles de petites bêtes 28 et 29 janvier 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T14:30:00+01:00 – 2027-01-28T15:00:00+01:00

Fin : 2027-01-29T19:00:00+01:00 – 2027-01-29T19:30:00+01:00

Famille | Ciné-concert à partir de 4 ans

Elles peuplent nos jardins, les bibliothèques de nos enfants, et bientôt l’Auditorium ! Avec des musiques composées spécialement pour les accompagner, les histoires de ces Drôles de petites bêtes d’Antoon Krings se retrouvent sur scène, en grand format, sur la musique de Clara Olivares et Aline Gorisse.

Coproduction Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Bretagne, Ondif, Opéra National de Bordeaux

Autour du spectacle

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 14 h 30 : séances pour les scolaires



Jeudi 28 janvier 14 h 30 : séance détente

Nouveauté : une séance détente « enfants » est proposée pour la première fois sur un spectacle scolaire. Les enfants, à partir de 4 ans, accueillis dans des structures médico-sociales de jour pourront découvrir aux côtés d’écoliers, le ciné-concert Les drôles de petites bêtes.

Lors des séances détente, l’Opéra met à disposition des documents présentant les spectacles rédigés en FALC (Facile à lire et à comprendre), pour garantir un accueil adapté à tous.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707067-les-droles-de-petites-betes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-les-droles-de-petites-betes-86441 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-05/logo%20se%CC%81ance%20de%CC%81tente-web.png.webp?itok=mcy8xvFC »}]

Ciné-concert Famille