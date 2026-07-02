Les Drôles de petites bêtes, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 28 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Les Drôles de petites bêtes 28 et 29 janvier 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-28T14:30:00+01:00 – 2027-01-28T15:00:00+01:00
Fin : 2027-01-29T19:00:00+01:00 – 2027-01-29T19:30:00+01:00
Famille | Ciné-concert à partir de 4 ans
Elles peuplent nos jardins, les bibliothèques de nos enfants, et bientôt l’Auditorium ! Avec des musiques composées spécialement pour les accompagner, les histoires de ces Drôles de petites bêtes d’Antoon Krings se retrouvent sur scène, en grand format, sur la musique de Clara Olivares et Aline Gorisse.
Coproduction Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Bretagne, Ondif, Opéra National de Bordeaux
Autour du spectacle
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 14 h 30 : séances pour les scolaires
Jeudi 28 janvier 14 h 30 : séance détente
Nouveauté : une séance détente « enfants » est proposée pour la première fois sur un spectacle scolaire. Les enfants, à partir de 4 ans, accueillis dans des structures médico-sociales de jour pourront découvrir aux côtés d’écoliers, le ciné-concert Les drôles de petites bêtes.
Lors des séances détente, l’Opéra met à disposition des documents présentant les spectacles rédigés en FALC (Facile à lire et à comprendre), pour garantir un accueil adapté à tous.
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707067-les-droles-de-petites-betes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-les-droles-de-petites-betes-86441 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-05/logo%20se%CC%81ance%20de%CC%81tente-web.png.webp?itok=mcy8xvFC »}]
Ciné-concert Famille
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