Les Drum Brothers en concert Espace Culturel René Monory Loudun

Les Drum Brothers en concert

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Humour musical Percussions

Un spectacle original, une jonglerie musicale bluffante et drôle .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 00 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Drum Brothers en concert

L’événement Les Drum Brothers en concert Loudun a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais