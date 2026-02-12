Les Drum Brothers en concert Espace Culturel René Monory Loudun
Les Drum Brothers en concert Espace Culturel René Monory Loudun samedi 18 avril 2026.
Les Drum Brothers en concert
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-04-18
2026-04-18
Humour musical Percussions
Un spectacle original, une jonglerie musicale bluffante et drôle .
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 00 32
L’événement Les Drum Brothers en concert Loudun a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais