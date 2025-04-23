Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre Office de tourisme Dijon samedi 4 avril 2026.

Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:15:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-16 2026-06-27 2026-07-15 2026-07-25 2026-08-12 2026-08-26 2026-10-10

Marguerite de Flandres, Duchesse de Bourgogne !

A travers l’épopée fantastique des grands Ducs de Bourgogne, il est une femme particulièrement charismatique qui va marquer la ville de Dijon Marguerite III de Flandres. Très cultivée, grande héritière, visionnaire et en avance sur son temps, on lui doit notamment la réalisation du square des Ducs à l’arrière du palais ducal où elle fit aménager une roseraie et une ménagerie. Plongez dans le Dijon du XVème siècle et laissez-vous guider par Marguerite de Flandres elle-même qui vous contera nombre d’anecdotes aussi savoureuses les unes que les autres.

Cette visite inclut un passage par les musées de la Ville.

L’entrée dans les musées municipaux n’est pas possible avec un objet contondant. Les bâtons de marche sans embout sont assimilés à des objets pointus. Merci de votre vigilance.

Il est interdit d’introduire dans les établissements des objets qui présentent un risque pour la sécurité des personnes, des œuvres, des bâtiments et notamment

– des animaux, à l’exception de ceux utiles à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

– des objets pointus .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre

L’événement Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre Dijon a été mis à jour le 2025-12-05 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès