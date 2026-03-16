Les dunes et leurs richesses

Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour tout savoir sur les dunes de la côte ouest du Cotentin leur formation, leur flore et leur faune adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, dessèchement, sol pauvre) et le rôle de l’homme sur ce milieu littoral.

Gratuit. Rdv parking en bord de mer situé au bout de la rue Barré (prolongement de la D344) à Gouville/Mer. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com/ .

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les dunes et leurs richesses

L’événement Les dunes et leurs richesses Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs