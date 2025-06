LES DUOS DE DEMAIN 1 – Rungis Piano-Piano 6e édition La Grange Sainte-Geneviève Rungis 4 octobre 2025

LES DUOS DE DEMAIN 1 – Rungis Piano-Piano 6e édition
La Grange Sainte-Geneviève Rungis
Samedi 4 octobre, 12h30
Billetterie: Tarif plein 10.39€ – Tarif Réduit 7.36€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Jeunes talents de l’académie Piano-Piano

Duo Aleami & Duo Entrelacs

Quatre duos pour une intégrale oubliée ! La grande compositrice Cécile Chaminade, encouragée par Georges Bizet, a composé plus de deux cents pièces pour pianos, dont plusieurs pour deux pianos.

Chaminade : La Sevillane op. 19, Marche américaine op. 131, Valse Carnavalesque op. 73

Noskowski : The Highlander Fantasy op. 17

Duo Aleami

Chaminade : Andante et Scherzettino op. 59, Duo Symphonique op. 117

Debussy : Fêtes (tr. Ravel)

Duo Entrelacs

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/duos-demain-1/ https://www.billetweb.fr/les-duos-de-demain-1

La Grange Sainte-Geneviève 5 Rue Sainte-Geneviève, 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne