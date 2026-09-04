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AGENDA · Jullouville

Les Duos du CPAG Salle des Mielles Jullouville

samedi 7 novembre 2026 · Salle des Mielles · Jullouville

Les Duos du CPAG Salle des Mielles Jullouville

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle des Mielles
Adresse
2 Avenue des Frégates
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Les Duos du CPAG

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 13:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Concours de surfcasting par équipe de 2 pêcheurs avec 60 équipes   .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 76 26 34 27  cdg50.pa@gmail.com

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English : Les Duos du CPAG

L’événement Les Duos du CPAG Jullouville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Granville Terre et Mer

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