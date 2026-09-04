Les Duos du CPAG Salle des Mielles Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Les Duos du CPAG

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 13:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Concours de surfcasting par équipe de 2 pêcheurs avec 60 équipes .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 76 26 34 27 cdg50.pa@gmail.com

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English : Les Duos du CPAG

L’événement Les Duos du CPAG Jullouville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Granville Terre et Mer