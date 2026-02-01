Les Eau’Lympiades à Aquaval Rue Portogruaro Marmande

Les Eau’Lympiades à Aquaval

Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Les Eau’Lympiades à Aquaval ! Rendez-vous à la piscine pour une journée sportive et amusante. Pour petits et grands !

Natation, bouée kayak, tir à l’arc, relais, parcours d’obstacles… et même de l’équitation ! Composez votre équipe, préparez vos maillots et votre esprit de compétition.

A partir de 6 ans.

Equipes de 4 à 6 personnes.

7€ par pers.

Sur inscription à la piscine.

Prêts à relever le défi ? .

+33 5 53 20 40 53

English : Les Eau’Lympiades à Aquaval

The Eau’Lympiades at Aquaval! Meet us at the pool for a day of fun and sport. For young and old!

