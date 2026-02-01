Les Eau’Lympiades à Aquaval Rue Portogruaro Marmande
Les Eau’Lympiades à Aquaval Rue Portogruaro Marmande vendredi 13 février 2026.
Les Eau’Lympiades à Aquaval
Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:30:00
2026-02-13
Les Eau’Lympiades à Aquaval ! Rendez-vous à la piscine pour une journée sportive et amusante. Pour petits et grands !
Natation, bouée kayak, tir à l’arc, relais, parcours d’obstacles… et même de l’équitation ! Composez votre équipe, préparez vos maillots et votre esprit de compétition.
A partir de 6 ans.
Equipes de 4 à 6 personnes.
7€ par pers.
Sur inscription à la piscine.
Prêts à relever le défi ? .
Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 40 53
English : Les Eau’Lympiades à Aquaval
The Eau’Lympiades at Aquaval! Meet us at the pool for a day of fun and sport. For young and old!
