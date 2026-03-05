Les échapées de La Maison Zabaldu Olatu Leku Anglet

Les échapées de La Maison Zabaldu

Olatu Leku 100 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

La Maison Zabaldu investit Olatu Leku, un lieu ouvert et convivial, pour faire découvrir les univers de plus de 14 artisan·es d’art créateurs membres du collectif.

Les créations présentées dialogueront avec les thématiques chères à Olatu Leku l’océan, la nature, le textile… autant de sources d’inspiration pour le visiteur.

Situé sous les pins de l’avenue de l’Océan, Olatu Leku est un centre d’affaires animé par ESTIA Entreprendre. Cette pépinière d’entreprises offre un espace d’exposition lumineux et chaleureux, idéal pour mettre en valeur les œuvres des artisan·es. .

