Amboise

Les échappées à vélo du Chai Gourmet

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 34 – 34 – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Dans le cadre des Échappées à vélo de la Région Centre-Val de Loire, rejoignez le Chai Gourmet pour une boucle commentée de 13 km entre Amboise et Chargé, le lundi 25 mai 2026.

Dans le cadre des Échappées à vélo de la Région Centre-Val de Loire, rejoignez le Chai Gourmet, le lundi 25 mai 2026, pour une boucle Amboise-Chargé-Amboise, commentée par Stéphanie . Un parcours de 13km, en mode slow.

Une dégustation de 3 vins nature et de fromages locaux vous seront proposés par le domaine Chahut et Prodiges et Le Chai Gourmet lors d’une pause gourmande.

Prix 34€ pers.

Deux départs 09h30 et 15h30

Vélo non fourni.

Pensez à votre casque, à une petite bouteille d’eau et à adapter votre tenue en fonction de la météo ! 34 .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Chai Gourmet’s Cycling Getaways

As part of the Centre-Val de Loire region’s “Échappées à vélo” series, join Le Chai Gourmet for a 13-kilometer guided loop between Amboise and Chargé on Monday, May 25, 2026.

L’événement Les échappées à vélo du Chai Gourmet Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE