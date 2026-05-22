Les échappées à vélo du Chai Gourmet Amboise
Les échappées à vélo du Chai Gourmet Amboise lundi 25 mai 2026.
Amboise
Les échappées à vélo du Chai Gourmet
Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 34 – 34 – EUR
34
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 12:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Dans le cadre des Échappées à vélo de la Région Centre-Val de Loire, rejoignez le Chai Gourmet pour une boucle commentée de 13 km entre Amboise et Chargé, le lundi 25 mai 2026.
Dans le cadre des Échappées à vélo de la Région Centre-Val de Loire, rejoignez le Chai Gourmet, le lundi 25 mai 2026, pour une boucle Amboise-Chargé-Amboise, commentée par Stéphanie . Un parcours de 13km, en mode slow.
Une dégustation de 3 vins nature et de fromages locaux vous seront proposés par le domaine Chahut et Prodiges et Le Chai Gourmet lors d’une pause gourmande.
Prix 34€ pers.
Deux départs 09h30 et 15h30
Vélo non fourni.
Pensez à votre casque, à une petite bouteille d’eau et à adapter votre tenue en fonction de la météo ! 34 .
Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : The Chai Gourmet’s Cycling Getaways
As part of the Centre-Val de Loire region’s “Échappées à vélo” series, join Le Chai Gourmet for a 13-kilometer guided loop between Amboise and Chargé on Monday, May 25, 2026.
L’événement Les échappées à vélo du Chai Gourmet Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE
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