Les échappées à vélo La Berry Cyclette, à vélo avec George Sand Crozon-sur-Vauvre

la Berry’Cyclette , une journée vélo, nature et culture au cœur du Berry !

Partez à la découverte du pays de George Sand à bicyclette grâce aux boucles au départ du Moulin d’Angibault à Montipouret avec des animations tout au long du parcours.

Dans le cadre des Échappées à vélo en Centre-Val de Loire, le moulin d’Angibault à Montipouret accueille La Berry’Cyclette.

Trois boucles cyclotouristiques, de 20 à 30 km, partiront du moulin d’Angibault, ponctuées de visites flash présentant les sites en lien direct avec la vie et l’œuvre de George Sand.

Le moulin d’Angibault, lieu central du roman Le Meunier d’Angibault, accueillera le village de la Berry Cyclette, avec point repas, animations et stands sur la mobilité douce. .

Crozon-sur-Vauvre 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 62 00 72

English :

berry’Cyclette, a day of cycling, nature and culture in the heart of Berry!

Discover the land of George Sand by bike on two loops starting from Crozon-sur-Vauvre, with events along the way.

