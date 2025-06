Les échappées belles Alençon 16 juillet 2025 07:00

Orne

Les échappées belles parc des promenades Alençon Orne

Tarif :

Date :

Début : Vendredi 2025-07-16

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-16

Événement incontournable de l’été, le festival Les Échappées belles revient faire vibrer la

Ville d’Alençon du mercredi 16 au dimanche 20 juillet 2025 !

Pendant cinq jours, les artistes investissent avec joie les rues, jardins, places et cours de la cité des Ducs, métamorphosant l’espace public en scène vivante et poétique.

Pensée avec passion par la Scène nationale 61, cette 28e édition organisée par la Ville d’Alençon avec le soutien du Département de l’Orne, propose 14 spectacles, 2 installations et 1 atelier de pratique mêlant théâtre, danse, cirque et musique.

Une programmation festive, décalée, exigeante et généreuse, conçue pour ravir petits et grands curieux. Préparez-vous à être surpris, émus et transportés… C’est le moment de s’échapper du quotidien.

Gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans

Jeunes (de 13 à 18 ans) 3€

Adultes (à partir de 19 ans) 4€

Où acheter ses billets ?

En ligne sur www.alencon.fr (sans surcoût)

• À l’Office de tourisme de la

Communauté Urbaine d’Alençon

38 rue aux Sieurs

Du lundi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h

jusqu’au 30 juin puis en continu 10h-18h en juillet

02 33 80 66 33

• Pendant le festival sur les lieux des représentations avec billetterie 45 minutes

avant le début du spectacle (paiement en carte bleue, chèque ou espèces).

L’intégralité du programme sur https://www.alencon.fr/agenda/

parc des promenades

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : Les échappées belles

A not-to-be-missed summer event, Les Échappées Belles returns to rock the

Alençon from Wednesday, July 16 to Sunday, July 20, 2025!

For five days, artists take to the streets, gardens, squares and courtyards of the City of the Dukes, transforming public space into a living, poetic stage.

Conceived with passion by Scène nationale 61, this 28th edition, organized by the City of Alençon with the support of the Département de l?Orne, features 14 shows, 2 installations and 1 practical workshop combining theater, dance, circus and music.

A festive, offbeat, demanding and generous program, designed to delight the curious young and old. Prepare to be surprised, moved and transported… It’s time to escape the everyday.

Free for children aged 0 to 12

Young people (aged 13 to 18): 3?

Adults (aged 19 and over): 4?

Where can I buy tickets?

Online at www.alencon.fr (at no extra cost)

? At the Tourist Office of the

Communauté Urbaine d?Alençon

38 rue aux Sieurs

Monday to Saturday 10h-12h30 / 14h-18h

until June 30, then continuously from 10am to 6pm in July

02 33 80 66 33

? During the festival, at performance venues with ticket office 45 minutes

before the start of the show (payment by credit card, cheque or cash).

Full program at https://www.alencon.fr/agenda/

German :

Das Festival Les Échappées belles ist ein unumgängliches Ereignis des Sommers und bringt die Stadt wieder zum Vibrieren

Stadt Alençon von Mittwoch, dem 16. Juli, bis Sonntag, dem 20. Juli 2025!

Fünf Tage lang werden die Künstler mit Freude die Straßen, Gärten, Plätze und Höfe der Herzogstadt bespielen und den öffentlichen Raum in eine lebendige und poetische Bühne verwandeln.

Ausgabe, die von der Stadt Alençon mit Unterstützung des Departements Orne organisiert wird, bietet 14 Aufführungen, 2 Installationen und 1 Workshop, in denen Theater, Tanz, Zirkus und Musik miteinander kombiniert werden.

Ein festliches, schräges, anspruchsvolles und großzügiges Programm, das darauf ausgelegt ist, kleine und große Neugierige zu begeistern. Bereiten Sie sich darauf vor, überrascht, bewegt und mitgerissen zu werden… Es ist Zeit, dem Alltag zu entfliehen.

Kostenlos für Kinder (0-12 Jahre)

Jugendliche (von 13 bis 18 Jahren): 3?

Erwachsene (ab 19 Jahren): 4?

Wo kann man die Tickets kaufen?

Online unter www.alencon.fr (ohne Aufpreis)

? Im Fremdenverkehrsamt der

Communauté Urbaine d’Alençon

38 rue aux Sieurs

Montag bis Samstag 10h-12h30 / 14h-18h

bis zum 30. Juni, dann durchgehend 10-18 Uhr im Juli

02 33 80 66 33

? Während des Festivals an den Aufführungsorten mit Kartenverkauf 45 min

vor Beginn der Vorstellung (Zahlung per Kreditkarte, Scheck oder in bar).

Das gesamte Programm auf https://www.alencon.fr/agenda/

Italiano :

Imperdibile evento estivo, Les Échappées Belles tornano a scuotere la città di

Alençon da mercoledì 16 a domenica 20 luglio 2025!

Per cinque giorni, gli artisti scenderanno nelle strade, nei giardini, nelle piazze e nei cortili della Città dei Duchi, trasformando lo spazio pubblico in un palcoscenico vivente e poetico.

Ideata con passione da Scène nationale 61, questa 28a edizione, organizzata dalla Città di Alençon con il sostegno del Dipartimento dell’Orne, propone 14 spettacoli, 2 installazioni e 1 laboratorio pratico che combinano teatro, danza, circo e musica.

Il programma è festoso, stravagante, impegnativo e generoso, pensato per deliziare i giovani e i meno giovani curiosi. Preparatevi a essere sorpresi, commossi e trasportati… È tempo di staccare la spina.

Gratuito per i bambini da 0 a 12 anni

Giovani (dai 13 ai 18 anni): 3?

Adulti (dai 19 anni in su): 4?

Dove posso acquistare i biglietti?

Online su www.alencon.fr (senza costi aggiuntivi)

? Presso l’Ufficio del Turismo della

Communauté Urbaine d’Alençon

38 rue aux Sieurs

Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 / 14.00-18.00

fino al 30 giugno, poi in luglio ininterrottamente dalle 10.00 alle 18.00

02 33 80 66 33

? Durante il festival presso i luoghi di spettacolo con biglietteria 45 minuti

prima dell’inizio dello spettacolo (pagamento con carta di credito, assegno o contanti).

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.alencon.fr/agenda/

Espanol :

Cita ineludible del verano, Les Échappées Belles volverán a sacudir la ciudad de

Alençon del miércoles 16 al domingo 20 de julio de 2025

Durante cinco días, los artistas tomarán las calles, jardines, plazas y patios de la Ciudad de los Duques, transformando el espacio público en un escenario vivo y poético.

Concebida con pasión por Scène nationale 61, esta 28ª edición, organizada por la Ciudad de Alençon con el apoyo del Département de l’Orne, presenta 14 espectáculos, 2 instalaciones y 1 taller práctico que combinan teatro, danza, circo y música.

El programa es festivo, extravagante, exigente y generoso, diseñado para deleitar a pequeños y mayores curiosos. Prepárese para sorprenderse, emocionarse y transportarse… Es hora de evadirse.

Gratis para niños de 0 a 12 años

Jóvenes (de 13 a 18 años): 3?

Adultos (a partir de 19 años): 4?

¿Dónde puedo comprar las entradas?

En línea en www.alencon.fr (sin coste adicional)

? En la Oficina de Turismo de la

Comunidad Urbana de Alençon

38 rue aux Sieurs

De lunes a sábado de 10.00 a 12.30 h / de 14.00 a 18.00 h

hasta el 30 de junio, en julio de 10.00 a 18.00 h. ininterrumpidamente

02 33 80 66 33

? Durante el festival, en los lugares de representación con taquilla 45 minutos

antes del comienzo del espectáculo (pago con tarjeta de crédito, cheque o en efectivo).

El programa completo está disponible en https://www.alencon.fr/agenda/

