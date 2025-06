LES ÉCHAPPÉES BELLES – Sète 16 juin 2025 07:00

Hérault

LES ÉCHAPPÉES BELLES Allée Pierre Barthas Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-16

2025-06-17

2025-06-23

2025-06-24

Les Échappées Belles vous offrent une expérience unique et insolite une hypnose-relaxation en plein air pour vous ressourcer complètement !Vous êtes en vacances et vous avez du mal à vraiment déconnecter ? Vous avez la mer à vos pieds et vous voulez savourer amplement ce cadeau qui s’offre à vous ?En petits groupes, Marine Chavet, hypnothérapeute, propose un cadre sécurisant et agréable où elle vous guidera au travers d’une hypnose douce et puissante à la fois. Venez vivre un moment magique où l’enchantement et l’éveil des sens sont garantis ! Un rendez-vous qui changera la couleur de vos vacances… .

Allée Pierre Barthas

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 56 67 67 52 marine.chavet@gmail.com

