Les Échappées Cirque – Les Groues Les Groues Nanterre samedi 30 août 2025.

Horaires à confirmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T17:00:00 – 2025-08-30T20:00:00

Fin : 2025-08-30T17:00:00 – 2025-08-30T20:00:00

Gratuit et ouvert à tous

Cet été, les Noctambules vous invitent à découvrir des spectacles et ateliers des arts du cirque et de la rue au coeur des quartiers Nanterriens.

Au programme : Petites formes de spectacles, performances, impromptus spectaculaires et poétiques, ateliers de jonglages et autres surprises… (horaires à confirmer)

Les Groues 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France

Spectacles et ateliers

© Ville de Nanterre