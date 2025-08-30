Les Échappées Cirque – Les Groues Les Groues Nanterre
Les Échappées Cirque – Les Groues Samedi 30 août, 17h00 Les Groues Hauts-de-Seine
Horaires à confirmer
Spectacles et ateliers
Gratuit et ouvert à tous
Cet été, les Noctambules vous invitent à découvrir des spectacles et ateliers des arts du cirque et de la rue au coeur des quartiers Nanterriens.
Au programme : Petites formes de spectacles, performances, impromptus spectaculaires et poétiques, ateliers de jonglages et autres surprises… (horaires à confirmer)
Les Groues 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France
