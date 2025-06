Les Échappées Cirque – Parc Nord Parc André Malraux Nanterre

Début : 2025-07-30T08:00:00 – 2025-07-30T09:00:00

Fin : 2025-07-30T17:00:00 – 2025-07-30T20:00:00

Spectacles et ateliers

Gratuit et ouvert à tous

Cet été, les Noctambules vous invitent à découvrir des spectacles et ateliers des arts du cirque et de la rue au coeur des quartiers Nanterriens.

Au programme : Petites formes de spectacles, performances, impromptus spectaculaires et poétiques, ateliers de jonglages et autres surprises… (horaires à confirmer)

Parc André Malraux 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

© Ville de Nanterre