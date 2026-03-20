Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

130 Avenue du Général de Gaulle Montmorillon Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-26 2026-05-29 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, l’histoire ferroviaire du territoire et visite guidée à l’arrivée.

Tarif 15 € adulte . 12 € enfant (-12 ans)

Billet de train aller retour compris.

Réservation obligatoire

Vendredi 17 avril, 29 mai, 17 juillet, 31 juillet et 14 août

RDV à 9h30 à la gare de Montmorillon. Retour à 13h30

En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux.

Dimanche 26 avril

RDV à 15h30 à la gare de Montmorillon

Retour à 18h11 .

130 Avenue du Général de Gaulle Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne