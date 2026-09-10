Informations pratiques

Les échappées inattendues du CNRS : faire des vagues Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 8 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Conférence et vulgarisation scientifique

Trois mini-conférences de 10 minutes, trois points de vue pour apporter des éclairages complémentaires sur une même thématique tout en croisant les regards de chercheuses et chercheurs issus de différents domaines. La thème du rendez-vous est le fil rouge de la saison culturelle de l’Antipode, «faire des vagues» : La physique d’une vague, comment nait une vague, l’étude des mouvements de foule et enfin la sociologie des mouvements sociaux.

Dans le cadre des Échappées inattendues du CNRS, un programme d’évènements de vulgarisation scientifique ouvert à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T13:15:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

