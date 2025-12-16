Les Échappées Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Les Échappées Médiathèque Floresca Guépin Nantes vendredi 20 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Lecture musicale et poétique avec Catherine Pont-Humbert, le groupe Azawan et Julien Lallier dans le cadre du Printemps des poètesCe spectacle mêle lecture de poésies et de fragments avec les partitions musicales du groupe de jazz kabyle Azawan. Les textes de Catherine Pont-Humbert mettent en jeu le corps qui se déploie tout au long de la lecture.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/