Les Échappées Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Lecture musicale et poétique avec Catherine Pont-Humbert, le groupe Azawan et Julien Lallier dans le cadre du Printemps des poètesCe spectacle mêle lecture de poésies et de fragments avec les partitions musicales du groupe de jazz kabyle Azawan. Les textes de Catherine Pont-Humbert mettent en jeu le corps qui se déploie tout au long de la lecture.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/