Les échappées musicales DJ Ben Les Tontons Cafetiers Bar Les Tontons Cafetiers Orée d’Anjou

Les échappées musicales DJ Ben Les Tontons Cafetiers

Bar Les Tontons Cafetiers 20 rue Ronsard Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !

Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !

Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.

DJ Ben enflammera la piste des Tontons Cafetiers à Liré avec ses mix mettant à l’honneur les années 80 !

Infos 19h. Gratuit

Bonus restauration sur place (snacking/pizza) .

Bar Les Tontons Cafetiers 20 rue Ronsard Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!

L’événement Les échappées musicales DJ Ben Les Tontons Cafetiers Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges