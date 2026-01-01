Les échappées musicales DJ Ben Les Tontons Cafetiers Bar Les Tontons Cafetiers Orée d’Anjou
Bar Les Tontons Cafetiers 20 rue Ronsard Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30
Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !
Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.
DJ Ben enflammera la piste des Tontons Cafetiers à Liré avec ses mix mettant à l’honneur les années 80 !
Infos 19h. Gratuit
Bonus restauration sur place (snacking/pizza) .
Bar Les Tontons Cafetiers 20 rue Ronsard Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr
English :
Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!
