Les échappées musicales TAWK AND THE TAWKERS (Rock-blues) au Jean Gesté Café MOZAÏK Gesté Beaupréau-en-Mauges

Les échappées musicales TAWK AND THE TAWKERS (Rock-blues) au Jean Gesté Café MOZAÏK

Gesté 10 rue du Souvenir Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !

Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.

Plus qu’un concert, c’est un aller-retour France-Québec qui vous est proposé ce soir.

Tawk and The Tawkers a vu le jour pour nous faire voyager au confluent de la francophonie et du son des Amériques. Ils ont créé un répertoire totalement original empreint de touchantes poésies livrées sur un son Americana qui puise dans les traditions folk, country blues, rock et swing avec des incartades progressives.

Infos 20h. Gratuit

Bonus restauration sur place .

Gesté 10 rue du Souvenir Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr

English :

Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!

