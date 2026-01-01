Les échappées musicales THE LAST PARADE (rock) au Do Ré Mi Bar Tabac Le Do Ré Mi Montrevault-sur-Èvre

Les échappées musicales THE LAST PARADE (rock) au Do Ré Mi

Bar Tabac Le Do Ré Mi 1 rue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-01-30 21:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !

Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.

La musique de The Last Parade se réclame d’influences très anglo-saxonnes.

Vous retrouverez du Kings of Leon, du Joe Bonamassa saupoudrés d’une pincée de Red Hot Chilli Peppers. The Last Parade produit un rock alternatif qui entrechoque les émotions explosion festive et contemplation épurée alternent avec rage débridée et mélancolie lancinante.

Infos 21h30. Gratuit

Bonus restauration sur place (snacking/pizza) .

Bar Tabac Le Do Ré Mi 1 rue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr

English :

Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!

