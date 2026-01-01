Les échappées musicales TOKKEN (folk) à La Saint Cantin’oise Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Les échappées musicales TOKKEN (folk) à La Saint Cantin’oise

Saint-Quentin-en-Mauges 1 Place du Chanoine Couteau Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !

Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.

TOKKEN . Folk

La Saint Cantin’oise à Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Le duo puise dans le répertoire folk (B. Dylan, N. Toung, America…) et ses influences Americana (J. Cash, W. Nelson…). Sa force ? Savoir réinventer les grands standards du genre, en jonglant entre les instruments, tout en y mêlant ses propres compositions.

Infos 20h30. Gratuit

Bonus régalez-vous auprès du foodtruck TANTOAST ! .

Saint-Quentin-en-Mauges 1 Place du Chanoine Couteau Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr

English :

Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!

