Les échappées musicales TOKKEN (folk) à La Saint Cantin’oise Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
Les échappées musicales TOKKEN (folk) à La Saint Cantin’oise
Saint-Quentin-en-Mauges 1 Place du Chanoine Couteau Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Vendredi 30 janvier 4 concerts dans 4 cafés aux 4 coins des Mauges à découvrir !
Un nouvel évènement pour fédérer les établissements autour de la musique et de l’organisation de concerts aux 4 coins des Mauges ! Impulsé et coordonné par Mauges Communauté, il est réalisé en partenariat avec les bars et cafés des Mauges.
TOKKEN . Folk
La Saint Cantin’oise à Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
Le duo puise dans le répertoire folk (B. Dylan, N. Toung, America…) et ses influences Americana (J. Cash, W. Nelson…). Sa force ? Savoir réinventer les grands standards du genre, en jonglant entre les instruments, tout en y mêlant ses propres compositions.
Infos 20h30. Gratuit
Bonus régalez-vous auprès du foodtruck TANTOAST ! .
Saint-Quentin-en-Mauges 1 Place du Chanoine Couteau Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 71 33 40 l-rondeau@maugescommunaute.fr
English :
Friday, January 30: 4 concerts in 4 cafés in 4 corners of the Mauges to discover!
L'événement Les échappées musicales TOKKEN (folk) à La Saint Cantin'oise Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-06