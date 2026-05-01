Montesquieu

LES ÉCHAPPÉES PASTORALES LA FERME DU MAS ROLLAND

Montesquieu Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Partez pour une balade guidée à la rencontre d’un berger et de son troupeau de chèvres.

Découvrez le pastoralisme à travers des temps d’échange, le rôle des chiens de protection et terminez par une dégustation de fromages, accompagnée d’un verre de vin du domaine de Montesquieu. Prolongez ce moment par une découverte libre de la chèvrerie et traite des chèvres entre 17h et 18h. Sur réservation.

Dans le cadre des Échappées Pastorales organisées par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, partez pour une balade guidée à travers le village et ses alentours, ponctuée de points de vue, à la découverte du troupeau de chèvres du Mas Rolland.

Tout au long du parcours, vous pourrez échanger avec le berger autour de son métier, du pastoralisme et du rôle essentiel des chiens de protection dans la conduite du troupeau.

À l’issue de la balade, profitez d’un moment convivial avec une dégustation de fromages, accompagnée d’un verre de vin du domaine de Montesquieu (jus de fruit pour les enfants).

Vous aurez également la possibilité de prolonger ce moment par une découverte libre de la chèvrerie et d’assister à la traite des chèvres entre 17h et 18h.

Prévoir une tenue adaptée (chaussures, casquette, eau), animaux non autorisés Sur réservation. .

Montesquieu 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 36 67 13

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English : LES ÉCHAPPÉES PASTORALES LA FERME DU MAS ROLLAND

Take a guided walk to meet a shepherd and his herd of goats.

Learn about pastoralism and the role of guard dogs, and finish off with a cheese tasting session, accompanied by a glass of Domaine de Montesquieu wine. Extend your visit with a free tour of the goat farm and milking between 5 and 6 pm. Reservations required.

L’événement LES ÉCHAPPÉES PASTORALES LA FERME DU MAS ROLLAND Montesquieu a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT AVANT-MONTS