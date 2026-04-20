Faugères

LES ÉCHAPPÉES PASTORALES LE RELAIS DES OLIVIERS

Chemin d’Amans Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre des Échappées Pastorales organisées du 22 au 24 mai par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, nous vous proposons une soirée gourmande autour des prairies naturelles au restaurant Le Relais des Oliviers qui vous proposera un ou plusieurs plats inspirés des prairies naturelles, des viandes locales et des produits du terroir. Sur réservation.

Dans le cadre des Échappées Pastorales organisées du 22 au 24 mai par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, nous vous proposons une soirée gourmande autour des prairies naturelles au restaurant Le Relais des Oliviers qui vous proposera un ou plusieurs plats inspirés des prairies naturelles, des viandes locales et des produits du terroir. Sur réservation. .

Chemin d’Amans Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 93 45 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Échappées Pastorales event organized from May 22 to 24 by the Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, we’re offering a gourmet evening based around natural meadows at the Le Relais des Oliviers restaurant, featuring one or more dishes inspired by natural meadows, local meats and local produce. Reservations required.

L’événement LES ÉCHAPPÉES PASTORALES LE RELAIS DES OLIVIERS Faugères a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS