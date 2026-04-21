Les Échappées Rurales à Ecoyeux Écoyeux
Les Échappées Rurales à Ecoyeux Écoyeux vendredi 10 juillet 2026.
Écoyeux
Les Échappées Rurales à Ecoyeux
Écoyeux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cet été, les Échappées Rurales reviennent sur le territoire afin que vous partagiez de beaux moments conviviaux et
festifs. Venez profiter des spectacles, concerts, patrimoine et produits locaux lors de vos soirées d’été !
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Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 41 50
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English :
This summer, the Échappées Rurales return to the region to share some great moments of conviviality and festivity
moments. Come and enjoy shows, concerts, heritage and local produce on your summer evenings!
L’événement Les Échappées Rurales à Ecoyeux Écoyeux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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