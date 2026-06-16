La Chapelle-des-Pots

Les Échappées Rurales à La-Chapelle-des-Pots

La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, préparez-vous à vibrer au rythme de la 6e édition des Échappées Rurales ! L’événement approche à grands pas et vous donne rendez-vous durant trois vendredis (le 10 juillet, le 24 juillet et le 7 août) au cœur de 3 communes du territoire.

.

La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 41 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, get ready to groove to the beat of the 6th edition of the %C9chapp%E9es Rurales! The event is fast approaching and will take place over three Fridays (July 10, July 24, and August 7) in the heart of three municipalities in the region.

L’événement Les Échappées Rurales à La-Chapelle-des-Pots La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge