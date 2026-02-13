LES ÉCHOS DE LA BIBLI ★ UNE SAISON EN CORÉE • A NORMAL FAMILY DE HUR JIN-HO, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

LES ÉCHOS DE LA BIBLI ★ UNE SAISON EN CORÉE • A NORMAL FAMILY DE HUR JIN-HO Vendredi 20 février, 19h00 Café des images Calvados

À la manière du mugunghwa, la fleur éternelle qui ne se fane jamais, la Corée du Sud et son cinéma puissant prennent leurs quartiers au Café des images.

Pour l’occasion, le Café des images et la Bibli d’Hérouville-Saint-Clair proposent de découvrir le cinéma coréen avec Sye-Kyo Lerebours. docteure en Études cinématographiques et membre de l’association Racines coréennes–Normandie.

A Normal Family du cinéaste Hur Jin-Ho dresse le portrait amer d’une Corée huppée à la violence perturbante. D’ordinaire plutôt porté vers le mélodrame, Hur Jin-ho s’essaie avec bonheur au thriller en adaptant le roman néerlandais Het Diner (Le Dîner) d’Herman Koch. Transposée en Corée du Sud, l’intrigue du best-­seller narre les tourments d’un avocat magouilleur et de son frère cadet, un chirurgien accroché à son éthique, mouillés à leur insu dans une affaire de meurtre crapoteux perpétré par leurs enfants, sociopathes en puissance. Thriller familial, drame sur les privilèges, le népotisme et le déclin moral, le film explore le côté sombre de la normalité dans une histoire où les liens du sang unissent les protagonistes et finissent par les détruire.

★ PROGRAMME DE LA SOIRÉE

→ 17h • à la Bibli

CAFÉ-CINÉ Le cinéma coréen, avec Sye Kyo Lerebours

Découverte des films coréens des collections de la Bibli en compagnie d’une spécialiste du cinéma coréen.

→ 18h30 • Temps convivial On se retrouve autour d’un verre ou d’un thé !

→ 19h • en salle

Projection A NORMAL FAMILY de Hur Jin-Ho

présentée par Sye Kyo Lerebours

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F373040/D1771610400/VO/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

