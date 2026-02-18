LES ÉCHOS DE LA PETITE COMÉDIE ★ ICARE | 8+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

LES ÉCHOS DE LA PETITE COMÉDIE ★ ICARE | 8+ Mercredi 15 avril, 15h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:46:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:46:00+02:00

À partir de 8 ans.

La Comédie de Caen-CDN de Normandie et le Café des images s’associent pour vous proposer un cycle de projections en échos à la programmation jeune public 2025-2026 de la Comédie de Caen. En écho au spectacle Icare de Guillaume Barbot, présenté le mercredi 8 avril 2026 à 19h au Théâtre d’Hérouville, venez découvrir le film d’animation Icare de Carlo Vogele.

Icare de Carlo Vogele • 2021 • Luxembourg, Belgique, France • 1h16 • VF

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Sur scène, Icare, texte et mise en scène de Guillaume Barbot : Icare, 4 ans, vit seul avec son père. Parce qu’il a en tête ses innombrables recommandations, le petit garçon n’ose rien faire. Sauter d’un muret, mettre la table ou demander à Ariane si elle veut jouer avec lui… Pour ne plus subir les moqueries de ses camarades, il décide de grandir, de prendre des risques. Et dès le lendemain, il osera. Il sautera. À partir de cet instant sa vie va basculer… car de petites ailes vont lui pousser dans le dos. Comment vivre avec elles ? Démarre une aventure hors du commun qui mêle musique baroque et cirque, dans une impressionnante scénographie.

PARCOURS Spectacle & Cinéma

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Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Carlo Vogele