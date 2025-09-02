Les échos de la petite comédie ? Mes voisins les Yamada Hérouville-Saint-Clair

La Comédie de Caen et le Café des images proposent une projection du film Mes Voisins les Yamada, en écho au spectacle Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !. Deux œuvres drôles et décalées autour de la famille et de la normalité.

À partir de 7 ans

La Comédie de Caen CDN de Normandie et le Café des images s’associent pour proposer un cycle de projections en écho à la programmation jeune public 2025-2026 de la Comédie de Caen.

En lien avec le spectacle Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous ! d’Odile Grosset-Grange, présenté le mercredi 14 janvier 2026 à 19h au Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair, venez découvrir Mes Voisins les Yamada, un film d’Isao Takahata et Hisaichi Ishii.

Mes Voisins les Yamada

Un film de Isao Takahata et Hisaichi Ishii 1999 Japon 1h44 VF

La famille Yamada est composée de fortes personnalités. Takashi, le père, est un gentil homme d’affaires un peu bougon, toujours en lutte contre les héros imaginaires de son enfance. Il partage sa vie avec Matsuko, sa femme farfelue et peu portée sur les tâches ménagères, vite découragée. Shige, la grand-mère septuagénaire, déborde d’énergie et ne manque jamais de donner son avis. Naboru, le fils adolescent, déteste étudier, tandis que Nonoko, sa petite sœur, affiche déjà un sacré caractère malgré son jeune âge. Même Pocci, le chien de la famille, est d’une humeur changeante…

Sur scène

Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !

Texte de Mike Kenny Mise en scène Odile Grosset-Grange

Chez les Normal, tout semble ordinaire… à un détail près ce sont des cartoons vivant parmi les humains ! On y retrouve le fils Jimmy, la grande sœur Dorothy, les parents, un bébé, un chien… et même un poisson rouge, tous doués de parole.

Marionnettes, magie nouvelle, acrobaties, chansons et jeux de lumière entraînent le public dans les aventures déjantées de cette famille pas comme les autres.

Qu’ils volent dans les airs, traversent les murs, s’arrêtent sur image ou se déplacent en accéléré, les comédien·ne·s s’en donnent à cœur joie.

Odile Grosset-Grange s’associe à l’auteur britannique Mike Kenny, au sommet de son art, pour questionner la normalité dans une farce pleine d’humour, menée tambour battant. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 96 85 info@cafedesimages.fr

English : Les échos de la petite comédie ? Mes voisins les Yamada

Comédie de Caen and Café des images are offering a screening of Mes Voisins les Yamada, echoing the show Cartoon ou n?essayez pas ça chez vous! Two funny, offbeat works about family and normality.

German : Les échos de la petite comédie ? Mes voisins les Yamada

Die Comédie de Caen und das Café des images bieten eine Vorführung des Films Mes Voisins les Yamada an, als Echo auf das Stück Cartoon ou n’essayer pas ça chez vous! Zwei lustige und schräge Werke rund um die Familie und die Normalität.

Italiano :

La Comédie de Caen e il Café des images propongono la proiezione di Mes Voisins les Yamada, che fa da eco alla mostra Cartoon ou n?essayez pas ça chez vous! Due opere divertenti e anticonformiste sulla famiglia e la normalità.

Espanol :

¡La Comédie de Caen y el Café des images ofrecen una proyección de Mes Voisins les Yamada, como eco del espectáculo Cartoon ou n?essayez pas ça chez vous! Dos obras divertidas y poco convencionales sobre la familia y la normalidad.

