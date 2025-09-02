Les échos de la petite comédie ? Sauvages Hérouville-Saint-Clair

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Projection du film Sauvages de Claude Barras, accompagnée du spectacle Je suis trop vert de David Lescot, qui explore avec humour la découverte de la nature et de soi.

À partir de 8 ans

La Comédie de Caen CDN de Normandie et le Café des images s’associent pour vous proposer un cycle de projections en écho à la programmation jeune public 2025-2026 de la Comédie de Caen.

En lien avec le spectacle Je suis trop vert de David Lescot, présenté le jeudi 5 février 2026 à 19h au Théâtre des Cordes, venez découvrir Sauvages, un film de Claude Barras.

Sauvages

Un film de Claude Barras 2024 Belgique, France, Suisse 1h27 VF

À Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans une plantation de palmiers à huile, là où travaille son père. Au même moment, son cousin Selaï vient trouver refuge chez eux, fuyant le conflit entre sa famille nomade et les compagnies forestières.

Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe vont lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus menacée que jamais. Pour Kéria, ce combat sera aussi l’occasion de découvrir la vérité sur ses origines.

Sur scène

Je suis trop vert

Texte et mise en scène David Lescot

Depuis quelques années, David Lescot explore le monde de l’enfance à travers un personnage central Moi, un jeune garçon qui fait l’apprentissage de la vie. Après son entrée en sixième, le voilà envoyé en classe verte. C’est la panique levers aux aurores, tâches pénibles, confrontation avec la nature… et Valérie, la jeune fille de la ferme, peu encline à le ménager.

Mais au-delà des peurs, cette immersion en milieu rural ne devient-elle pas une formidable initiation ? Un éveil critique sur son quotidien citadin ?

Dans une scénographie ludique pensée comme une machine à jouer, trois comédiennes interprètent tous les rôles de cette fable initiatique, aussi drôle que percutante. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 70 info@cafedesimages.fr

English : Les échos de la petite comédie ? Sauvages

Screening of Claude Barras’s film Sauvages, accompanied by David Lescot’s show Je suis trop vert, a humorous exploration of nature and self-discovery.

German : Les échos de la petite comédie ? Sauvages

Vorführung des Films Sauvages von Claude Barras, begleitet von der Aufführung Je suis trop vert von David Lescot, die auf humorvolle Weise die Entdeckung der Natur und des Selbst erkundet.

Italiano :

Proiezione del film Sauvages di Claude Barras, accompagnato dallo spettacolo Je suis trop vert di David Lescot, un’esplorazione umoristica della natura e della scoperta di sé.

Espanol :

Proyección de la película Sauvages, de Claude Barras, acompañada del espectáculo Je suis trop vert, de David Lescot, una exploración humorística de la naturaleza y el autodescubrimiento.

