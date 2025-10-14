Les Échos de l’Éco #23 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes

Les Échos de l’Éco #23 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes mardi 14 octobre 2025.

Les Échos de l’Éco #23 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes Mardi 14 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Vous vous intéressez à l’actualité économique et aux enjeux de demain, vous souhaitez rencontrer les entreprises, les dirigeants du territoire et découvrir la vie et les pratiques en entreprise ?

La Fondation Université de Rennes et le BDE Éco Rennes invitent deux dirigeants du territoire à venir parler actualité et économie lors des Échos de l’Éco, une conférence interactive et participative :

* **Isabelle Quanquoit, Directrice RSE, communication et services clients – Hyper U Guichen**

Avec plus de 20 ans d’expérience au sein d’Hyper U Guichen, Isabelle Quanquoit a tracé son parcours professionnel du terrain jusqu’aux fonctions de direction. Ayant débuté en tant qu’hôtesse de caisse en contrat étudiant en marge de ses études, puis grâce à ses fonctions de manager de rayon, cheffe de secteur puis Directrice commerciale, elle a construit une expérience diversifiée en interne, qui va du management de proximité à la direction stratégique. Afin de développer la politique RSE du magasin et faire rayonner l’entreprise sur le territoire, un poste de Directrice RSE, Communication et Services Clients a été créé pour elle en 2021.

* **Jean-Christophe Merkler, Délégué régional en Bretagne – Groupe La Poste**

Titulaire d’une maîtrise et d’un DEA en mathématiques, Jean-Christophe Merkler a d’abord exercé pendant près de 15 ans à Paris dans le domaine des marchés financiers, au sein de La Poste, puis de La Banque Postale. Depuis 17 ans, il a occupé diverses fonctions de management opérationnel en Bretagne : Directeur d’un établissement de 600 collaborateurs, Directeur régional de La Banque Postale et Directeur régional du réseau des bureaux de poste. Aujourd’hui Délégué régional du Groupe La Poste en Bretagne, il a en charge les relations institutionnelles avec les principaux acteurs publics et territoriaux (État, élus, parlementaires, établissements d’enseignement supérieur, secteur de la santé ou encore défense). Son rôle consiste à contribuer activement à l’aménagement du territoire, en veillant au maintien des services de La Poste et à la présence des services publics en Bretagne.

_En clôture d’événement, un pot vous sera proposé._

❗ Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : [https://fondation.univ-rennes.fr/form/echos-de-l-eco-23e-edition](https://fondation.univ-rennes.fr/form/echos-de-l-eco-23e-edition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T19:30:00.000+02:00

1

https://fondation.univ-rennes.fr/form/echos-de-l-eco-23e-edition

Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 7 place hoche Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine