Les Echos de l’éco – 24è édition /// Edition spéciale Faculté des Sciences Economiques – Amphi 3 Rennes Mardi 10 février, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Organisé par la Fondation Université de Rennes et le BDE Eco Rennes

**CONFÉRENCE : LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE EN BRETAGNE**

Présentation de l’enquête régionale sur la conjoncture économique (bilan 2025 et perspectives 2026) par :

* **Claudine Hurman,** Directrice Régionale Banque de France

* **Florent Saint-Cast,** Responsable Activités de Services Banque de France

_Menée chaque année par la Banque de France en décembre et janvier, cette enquête offre une lecture approfondie de la conjoncture économique bretonne. Elle repose sur les réponses de 1 300 entreprises, représentant près de 110 000 salariés, et couvre trois secteurs majeurs : l’industrie, les services marchands et la construction. Les analyses s’appuient sur des indicateurs clés : chiffre d’affaires, effectifs, investissements, rentabilité, enrichis d’enseignements qualitatifs pour éclairer les dynamiques économiques régionales._

**TABLE RONDE : L’ACTU ÉCONOMIQUE VUE PAR LES ENTREPRISES**

* **Magali Euverte,** Directrice Régionale – SNCF TER Bretagne

Ingénieure diplômée des Ponts et Chaussées et du MBA du Collège des Ingénieurs à Montréal, Magali Euverte dirige depuis 2022 le TER Bretagne (1 000 collaborateurs, 440 trains/jour), un levier clé de la mobilité régionale. Elle a réengagé SNCF Voyageurs avec la Région Bretagne pour l’exploitation des trains régionaux jusque fin 2033. En 25 ans au sein du groupe SNCF, elle a mené des missions stratégiques (université du Service, redressement d’une filiale allemande, pilotage du contrat des lignes normandes) et opérationnelles (RER C, gare de l’Est, TER Aquitaine). Son approche allie performance économique, goût du collectif et service public, avec une attention particulière à l’innovation, à l’humain et à la transition écologique. Elle a à cœur de répondre à cette question : comment concilier rentabilité, attractivité des territoires et décarbonation des mobilités ?

* **Aurélie Tacquard,** Présidente – Galapagos Gourmet

Ingénieure agro-alimentaire formée à Isara Lyon et diplômée de l’Essec Business School, Aurélie Tacquard a débuté sa carrière au sein de Nestlé. Elle a ensuite rejoint l’aventure familiale Loc Maria Biscuits, entreprise bretonne fondée par ses parents, d’abord comme directrice du développement et de l’innovation, puis à la tête de la biscuiterie. Depuis 2019, elle préside Galapagos Gourmet (8 biscuiteries et une chocolaterie – marques Gavottes, Traou Mad, Moulin du Pivert, Mademoiselle de Margaux) et conduit le développement de cette filière premium de l’agroalimentaire breton, avec un accent fort sur les savoir-faire locaux, la durabilité et la croissance sur les marchés nationaux et internationaux. Parallèlement, elle assume depuis 2025 la présidence du collectif des Dirigeants Responsables Rennes-Bretagne, un réseau régional de dirigeants engagés pour des pratiques économiques responsables.

* **Claudine Hurman,** Directrice Régionale Banque de France

* **Christophe Tavera,** Professeur en économie – Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes

❗ Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : [https://www.banque-france.fr/fr/webform/conference-les-echos-de-leco-et-la-banque-de-france-bretagne](https://www.banque-france.fr/fr/webform/conference-les-echos-de-leco-et-la-banque-de-france-bretagne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T19:30:00.000+01:00

Faculté des Sciences Economiques – Amphi 3 Place Hoche, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



