Les échos de l’ordinaire, Bertien van Manen Centre d’art Gwinzegal Guingamp 27 juin 2025 14:00

Côtes-d’Armor

Les échos de l’ordinaire, Bertien van Manen Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Les photographies de Bertien van Manen (1935-2024) ne tiennent ni du journal intime, ni de l’album de famille. Si certains codes visuels peuvent y faire penser, elles ne répondent à aucun de leurs prérequis. Il n’est question ni d’elle, ni de rituels, d’événements ou de mises en scène planifiées. Elles ne correspondent pas non plus aux canons du spectaculaire et aux lieux communs du photojournalisme ; les événements historiques ou politiques sont bien absents du centre de l’image. Son œuvre pourrait se définir comme une chronique intime et subjective de la vie des gens ordinaires, qui, ballotés par les vents d’une histoire qui s’écrit sans eux et parfois les dépasse ou les écrase, tentent de s’en sortir du mieux qu’ils peuvent et c’est souvent bien plus héroïque qu’on ne le croit. Ouvert le 15 août. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

