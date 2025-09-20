Les échos du passé : deux histoires de saintes Mairie de Corbie Corbie

Les échos du passé : deux histoires de saintes 20 et 21 septembre Mairie de Corbie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Avez-vous manqué les Fantômes du Vendredi ?

Lors des Journées du Patrimoine, quelques âmes réapparaissent pour vous raconter leurs aventures passionnantes.

RDV à la chapelle Sainte Colette à 18h

RDV devant la porte monumentale à 18h30

