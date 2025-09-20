Les échos du passé : deux histoires de saintes Mairie de Corbie Corbie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Avez-vous manqué les Fantômes du Vendredi ?
Lors des Journées du Patrimoine, quelques âmes réapparaissent pour vous raconter leurs aventures passionnantes.
RDV à la chapelle Sainte Colette à 18h
RDV devant la porte monumentale à 18h30
